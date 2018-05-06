В вымышленном враге на эстонских учениях узнали Россию

В Эстонии прошли киберучения, в которых приняли участие больше тысячи военных из 30 стран. По легенде учений на вымышленную страну Берилию напала Кримзония, очень похожая на Россию, пишет The Washington Post.

Издание сообщает, что, согласно легенде, мобильные сети перестали работать, когда воображаемый противник проводит учения у берегов Эстонии. Химические вещества на водоочистных заводах попали в систему общественного водоснабжения. Протестующие перекрывали улицы, энергосистема работала с перебоями, а крушение взломанного беспилотника привело к гибели солдат на базе НАТО.

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По мнению журналистов, легенда учений базируется на событиях 2007 года. Тогда несколько эстонских веб-сайтов, включая те, что принадлежат правительственным учреждениям, начали подвергаться хакерским атакам после того, как в конце апреля власти страны начали работы по эксгумации останков советских воинов, захороненных у монумента Воину-освободителю в центре Таллина и перенесли сам памятник.

Атакам, в частности, подверглись сайты президента, правительства, парламента, МИД, полиции, других ведомств, а также правящей Реформистской партии. По мнению эстонских властей, кибератаки были осуществлены с компьютеров российских правительственных учреждений.

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