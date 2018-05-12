На похороны Стивена Хокинга пригласят путешественников во времени

Церемонию погребения праха физика Стивена Хокинга разрешили посетить путешественникам во времени — на сайте, разыгрывающем билеты на мероприятие, могут зарегистрироваться люди, рожденные до 31 декабря 2038 года. Об этом пишет портал Sky News.

Представитель Фонда Стивена Хокинга на вопросы журналистов заявил, что никто еще не доказал, что путешествие во времени невозможно.

Материалы по теме «Сингулярность есть начало Вселенной» Умер Стивен Хокинг — последний великий мечтатель

Прах Хокинга предадут земле 15 июня в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Он будет похоронен между могилами Исаака Ньютона и Чарльза Дарвина. Подать заявку на посещение церемонии можно до 15 мая.

Отмечается, что в 2009-м Хокинг устроил вечеринку для путешественников во времени, однако на нее никто не явился. Приглашение на торжество с точным временем и координатами было обнародовано уже после вечеринки, чтобы на нее не пришли шарлатаны.

Физик умер 14 марта на 77-м году жизни.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!