Бывалая черепаха проникла на режимный объект таможни и попалась оперативникам

На территории Московской областной таможни была обнаружена неизвестная черепаха. Об этом «Ленте.ру» в понедельник, 14 мая, сообщили в пресс-службе ведомства.

В разгар рабочего дня рептилию заметили в коридоре первого этажа и отловили сотрудники оперативно-дежурной службы. Каким образом черепаха проникла на режимный объект, сейчас выясняется.

По одной из версий, она могла заползти в портфель одного из посетителей таможни и таким образом добралась до государственного учреждения, где выбралась наружу и отправилась на прогулку.

Черепаха передана на ответственное хранение сотруднику Московской областной таможни. Ее назвали МОТя по первым буквам Московской областной таможни.

Рептилию осмотрел ветеринар, который установил, что это среднеазиатская сухопутная черепаха, которая при должном уходе может прожить до 50 лет. Пойманная черепаха преклонного возраста и побывала в переделках, судя по следам на панцире.

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