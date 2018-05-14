Россияне массово отравились арабским завтраком

Туристы из России отравились завтраком в одной из гостиниц Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом сообщает E1.

Отдыхающие в отеле Sheraton в Шардже гости из Екатеринбурга сообщили, что после завтрака около 50 российских и иностранных туристов почувствовали себя плохо.

«Мы создали общий чат из 50 человек, которые почувствовали себя плохо после завтрака. Однозначно причина в еде. Мой ребенок не завтракал, поэтому не заболел. А нам с мужем до сих пор плохо», — рассказала одна из туристок.

«По имеющейся на данный момент информации, подтверждаются единичные случаи энтеровируса среди отдыхающих в отеле Sheraton в Шардже. Количество обратившихся за помощью уточняется», — прокомментировал исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

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