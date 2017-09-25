Шестеро туристов отравились грибами в Крыму

Шестеро путешественников отравились грибами во время отдыха в Крыму. Такая информация опубликована на сайте республиканской аварийно-спасательной службы «Крым-Спас».

Сигнал об инциденте поступил в ведомство в ночь на воскресенье, 24 сентября. Спасателям сообщили, что пострадавшие находятся в районе горы Бойка и самостоятельно передвигаться не могут. На помощь отдыхающим отправили группу из десяти специалистов. Спасатели обнаружили путешественников только спустя три с половиной часа.

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«Как выяснилось, во время отдыха молодые люди пожарили гриб неустановленного вида и съели по небольшому кусочку. В результате у шести человек через некоторое время появились признаки острого отравления», — отмечается в сообщении «Крым-Спаса».

Спасатели доставили пострадавших в одну из крымских больниц. «Этот случай, к сожалению, является ярким примером легкомысленного отношения к своему здоровью», — подчеркнули представители службы. Откуда путешественники прибыли на полуостров, не уточняется.

В августе сотрудники «Крым-Спаса» пришли на помощь украинскому туристу, потерявшему сознание от укуса шершня поблизости от курорта Алушта.