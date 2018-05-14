Семья джихадистов-смертников с детьми устроила серию взрывов в церквях

Семья террористов-смертников из шести человек устроила взрывы в трех христианских церквях в одном из крупнейших городов Индонезии — Сурабае. Об этом сообщает The Straits Times.

Отец семейства подорвал себя в Пятидесятнической Церкви, его жена и две дочери 12 и 9 лет совершили атаку в Христианской Церкви Индонезии. Сыновья 18 и 12 (по иной информации 17 и 15) лет произвели взрывы в Церкви Девы Марии, передавало издание Kompas.com.

Как сообщили в полиции, в результате атаки погибли по меньшей мере 11 человек, пострадал 41. Известно, что двое пострадавших — охранявшие церкви полицейские.

Взрыв также планировался в еще одном местном храме, однако сотрудникам полиции удалось арестовать предполагаемого злоумышленника, о личности которого не сообщается. Взрывное устройство удалось обнаружить и обезвредить еще в одной церкви города.

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«Отряды полиции были немедленно отправлены во все потенциально опасные места скопления людей, особенно на религиозные объекты», — сообщил заместитель мэра Вишну Сакти Буана (Wisnu Sakti Buana) в эфире местного радио.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Семья, предположительно, входила в местную исламистскую группировку Jemaah Ansharut Daulah (JAD).

В тот же день в полиции Джакарты сообщили о ликвидации четырех террористов, также входивших в JAD и аресте еще двух. Полиция выясняет, связаны ли они с атакой в Сурабае.

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