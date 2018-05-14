США отправят на Марс вертолет-разведчик

НАСА объявило о запуске марсианского автономного вертолета в рамках миссии на Марс, назначенной на 2020 год. Экспериментальный беспилотный дрон станет первым аппаратом, способным летать в атмосфере другого небесного тела. Об этом сообщает издание Science Alert.

Поскольку атмосфера Марса очень разрежена, для создания подъемной силы, лопасти робота должны вращаться со скоростью три тысячи оборотов в минуту. Это позволит дрону проводить геологическую разведку местности, искать следы жизни и выявлять потенциальные угрозы для жизни астронавтов, которые в будущем высадятся на поверхность планеты.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!