США запустили новый марсоход

НАСА запустило с базы Вандерберг марсоход InSight. Трансляция велась на сайте аэрокосмического агентства, пуск состоялся согласно расписанию в 07:05 (14:05 по московскому времени).

InSight — первый с 2011 года аппарат, который США отправили к Марсу, он должен прибыть на планету 28 ноября 2018-го. Предполагается, что он проработает чуть больше одного марсианского года, или 728 земных дней.

Марсоход будет исследовать внутреннее строение планеты (название миссии расшифровывается как Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport — «Изучение внутреннего строения с помощью сейсмологических и геодезических исследований и переноса тепла»).

По мнению специалистов НАСА, данные, которые передаст InSight, позволят ответить на вопросы о формировании планет земной группы, входящих в Солнечную систему, — самого Марса, Меркурия, Венеры и Земли, а также экзопланет. Кроме того, InSight будет замерять современную тектоническую активность на Марсе и изучать влияние метеоритов на планету.

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Вместе с InSight на ракете Atlas V запущены два небольших аппарата Mars Cube One (MarCO). Они будут передавать на Землю информацию о спуске и посадке марсохода в режиме реального времени. Фактически, марсианская миссия будет тестом для MarCO, если такая коммуникация окажется успешной, ее используют в будущих исследованиях других планет.

В 2011 году к Марсу отправили аппарат Curiosity, он добрался до планеты в августе 2012-го. Его основная задача — исследование почвы и атмосферы планеты, к маю 2018-го марсоход прошел почти 19 километров.

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Также с 2004 года на Марсе работает Opportunity, отправленный для изучения горных пород. По данным на апрель 2018 года, он все еще функционировал, к началу года марсоход преодолел 45 километров. Срок работы Opportunity превысил запланированный в 55 раз.

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