Африканский ученый открыл Марс

Космолог Питер Дансби (Peter Dunsby) из Кейптаунского университета (ЮАР) сообщил о неизвестном астрономическом явлении, которое оказалось Марсом. За это «открытие» исследователя наградили шуточным сертификатом, пишет Science Alert.

Ученый рассказал о своих наблюдениях в ATel (The Astronomer's Telegram) — интернет-сервисе, предназначенном для быстрого распространении среди астрономов информации о новых космических явлениях, включая гамма-вспышки, суперновые, новые и другие оптические транзиенты (меняющие яркость объекты). В сообщении Дансби указал, что 20 марта он заметил очень яркий транзиент в ночном небе рядом с Тройной туманностью и туманностью Лагуна, который отсутствовал в том месте 8 марта.

Космолог также попросил своих коллег определить природу объекта. Однако вскоре он понял свою ошибку и через 40 минут после первого оповещения разместил в ATel второе, где сообщил, что транзиент оказался Марсом, а также принес извинения за неудобство. В ответ Twitter-аккаунт The Astronomer's Telegram опубликовал шуточный сертификат на имя Дансби в награду за открытие планеты. Сам космолог отметил, что произошедшее с ним стало хорошим уроком, и нужно много раз перепроверять свои выводы.

Как пишет научный журналист Пол Сазерленд (Paul Sutherland) на сайте Skymania, ошибка ученого позабавила астрономов-любителей, которые часто обвиняют профессиональных исследователей в том, что те не разбираются во всех астрономических объектах ночного неба в силу своей узкой специальности. Однако Сазерленд встал на защиту Дансби, утверждая, что тот как космолог занимается изучением всей Вселенной, а Марс — «всего лишь песчинка в ней».

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