Актрису из «Кухни» и актера из «Аритмии» избили в московском баре

Актриса Алина Алексеева, снявшаяся в сериалах «Кухня» и «Ольга», пострадала от рук пьяного мужчины в московском баре на Гоголевском бульваре. Вместе с ней был избит ее коллега, актер Борис Дергачев («Кухня», фильм «Аритмия»), пишет газета «Московский комсомолец» во вторник, 15 мая.

По словам Алексеевой, инцидент произошел в ночь на 15 мая — к артистам подошел 37-летний мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он стал оскорблять Алексееву и Дергачева, назвал их второсортными актерами, после чего вытащил 27-летнего Дергачева из бара и начал избивать.

Алексеева вышла следом и попыталась помочь коллеге, бросив в голову нападавшего бокал. Тот в ответ ударил 29-летнюю женщину по лицу.

После произошедшего участники драки отправились в медицинские учреждения, чтобы зафиксировать побои. Отмечается, что стороны также написали заявления в полицию друг на друга. Нападавший заявил, что не помнит событий ночи, и извинился за некрасивый поступок.

Алексеева также снялась в таких сериалах, как «Дружба народов», «Вечный отпуск», и в фильме «Елки новые». Дергачев сыграл в комедии «Гуляй, Вася!» и ситкоме «Деффчонки».

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