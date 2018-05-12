Обнародованы скандальные обстоятельства смерти актера из «Спящих»

Медики скорой помощи отказывались госпитализировать актера Юрия Киндрата, когда ему стало плохо. Об этом РБК в субботу, 12 мая, сообщила генеральный директор актерского агентства «Звездный дождь» Анна Холмовская.

«Произошло абсолютное безобразие: ему стало плохо, а скорая отказывалась его госпитализировать. В больницу он попал 1-2 мая. Мы пока не знаем точный диагноз», — объяснила Холмовская.

Гендиректор агентства добавила, что актер скончался в реанимации. Похороны состоятся 12 мая.

О смерти Киндрата стало известно ранее в субботу. Отмечалось, что он ушел из жизни 9 мая. Артисту было 32 года. Юрий Киндрат снялся в таких сериалах, как «Закрытая школа», «Школа №1», «Гостиница "Россия"», «Спящие-2» и «Свидетели». Помимо этого, он служил в театре «Школа драматического искусства» и Московском театре на Юго-Западе.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!