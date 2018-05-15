Губернатор Подмосковья поблагодарил участников акции «Бессмертный полк»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил организаторов и участников акции «Бессмертный полк». Об этом во вторник, 15 мая, сообщается на сайте регионального правительства.

«На прошлой неделе наша страна, каждый город и поселок отмечали особый день — 9 Мая. В этом году акция "Бессмертный полк" стала самой массовой за историю Подмосковья, приняли участие порядка 619 тысяч человек. Было огромное количество семей с детьми. Хочу поблагодарить всю правоохранительную систему, наших волонтеров, руководителей общественных организаций. Всех, кто принимал участие», — сказал Воробьев.

12 мая глава региона лично дал старт экологической акции: он высадил сеянцы сосны и дуба. Помимо губернатора и чиновников, в акции приняли участие руководители крупных зарубежных компаний. Для посадки деревьев было подготовлено 80 участков.

В прошлом году в рамках акции на территории Центрального военного клинического госпиталя имени Мандрыка юнармейцы, военные лесники, представители правительства Подмосковья и ветераны Великой Отечественной войны высадили 1,5 тысячи деревьев, сообщает РИА Новости.

«Лес Победы» — российский эколого-патриотический проект по высадке именных деревьев в память о погибших во время Второй мировой войны.