Безумная поклонница принца Гарри вознамерилась сорвать его свадьбу

Австралийская поклонница принца Гарри Виктория Маккрэ (Victoria McCrae) собирается увести своего возлюбленного в день его свадьбы. Об этом она рассказала изданию Nowtolove.

Девушка собирается прилететь в Лондон и 19 мая, в день свадьбы принца Гарри, ждать его у входа в Виндзорский замок в свадебном платье цвета слоновой кости. «Если вдруг он испугается и передумает жениться, я хочу быть готовой к этому!» — объяснила 24-летняя поклонница.

Маккрэ утверждает, что влюбилась в принца Гарри, когда в 13 лет приехала вместе со своими родителями в Лондон на десятую годовщину со дня смерти принцессы Дианы. С тех пор она страстно мечтала выйти за него замуж и трижды пыталась предложить ему свою руку и сердце. В 2013 году австралийку остановила полиция, когда она пыталась переплыть на лодке Сиднейскую гавань, чтобы увидеть принца. На следующий год ей удалось увидеть принца Уильяма и рассказать ему о чувствах к его брату.

Наконец, в 2015 году Маккрэ встретила принца Гарри в толпе поклонников во время его визита в Сидней. Она держала плакат с надписью «Женись на мне» и попросила представителя королевской семьи «избавить ее от страданий» и позволить его поцеловать. Он подставил щеку, однако поклонница развернула его лицом к себе и поцеловала в губы.

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