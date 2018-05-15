Искавший уединения с выпивкой омич захватил супермаркет и забаррикадировался

Житель Омска ночью пробрался в супермаркет «Магнит», напился и устроил погром, после чего забаррикадировался внутри и отказывался выйти. Об этом сообщила пресс-служба областного управления Росгвардии.

По данным главка, 39-летний омич выбил ногой дверной стеклопакет в магазине и пробрался в помещение. Там он раскидал товары в отделе бытовой химии, а потом устремился к полкам с алкоголем. Опустошив бутылку спиртного, он блокировал вход тележками для покупок.

Прибывшие на место росгвардейцы общались с мужчиной через дверь и пытались убедить его выйти. В ответ он стал вести себя агрессивно и попытался убежать через окно в тыльной стороне здания, где его задержали сотрудники вневедомственной охраны. Омич оказался ранее судим за хулиганство. Его доставили в отдел полиции.

В середине апреля пьяный красноярец спешил в магазин за алкоголем и выстрелил в машину, помешавшую ему быстро поехать по двору дома.

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