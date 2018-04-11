Водитель спешил за выпивкой и прострелил вставшую на пути машину

В Красноярске пьяный водитель выстрелил в автомобиль, который мешал ему проехать по двору жилого дома. Предположительно, мужчина спешил в магазин, чтобы успеть купить алкоголь. Видеозапись инцидента опубликована в сообществе «ЧП Красноярск» во «ВКонтакте».

Расстояние между двумя машинами было достаточным, чтобы проехать, но нетрезвому автомобилисту его показалось мало. Он вышел из салона, открыл дверь второго автомобиля, начал кричать на водителя, а потом прострелил пол машины. Доехав до супермаркета, он бросил автомобиль и ушел, но вскоре его задержали.

Для задержания вооруженного мужчины вызывали группу захвата. Автор поста отметил, что эксперты нашли на месте происшествия гильзу от резиновой пули.

В отношении красноярца возбуждено дело по статье 213 УК («Хулиганство»). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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