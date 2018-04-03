«Газель» впервые проехала под мостом с плакатом «"Газель" не проедет»

В Санкт-Петербурге впервые «Газель» смогла пройти под мостом с надписью «"Газель" не проедет», но лишь частично, сообщают очевидцы «ВКонтакте».

Судя по фотографиям, автомобиль преодолел преграду, но лишился кузова.

Ранее стало известно, что в мост с надписью «"Газель" не проедет», расположенный на участке Ленсоветовской дороги под Софийской улицей, врезалась 140-я машина: грузовой автомобиль не смог проехать под низкой опорой сооружения.

Мост получил известность в интернете из-за частых случаев аварий под ним. Об опасном месте с низким путепроводом предупреждает большой плакат с соответствующей надписью, но это не останавливает автолюбителей от экспериментов. Пользователи предполагают, что водители «Газелей» принимают вызов.

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