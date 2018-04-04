Столичного гаишника протащили по Садовому кольцу на 70 километрах в час

112 / Telegram

В Москве пьяный водитель из Ейска, остановленный сотрудником ГИБДД, попытался избавиться от полицейского и рванул с места на своей легковушке. Запись и комментарий к ней опубликовал телеграм-канал 112. Страж порядка стоял, нагнувшись к нарушителю, и разговаривал через открытое окно водительской двери, поэтому сумел зацепиться за нее и уцелел. Машина разогналась до 70 километров в час.

Нарушитель задержан. Инцидент произошел утром в среду, 4 апреля, на Земляному Валу.

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