Крупнейший европейский букмекер пообещал суперкоэффициент на финал Лиги Европы

Букмекерская компания bwin примет у россиян ставки на финал Лиги Европы между мадридским Атлетико и «Марселем» c суперкоэффициентом. Об этом сообщается на сайте компании.

Ставку на победу «Марселя» при условии, что обе команды забьют, можно сделать с коэффициентом 10,25. Фаворитом встречи считается испанский клуб.

Матч пройдет 16 мая на стадионе «Стад де Люмьер» в Лионе и начнется в 21:45 по московскому времени. «Атлетико» дошел до решающей встречи, обыграв в полуфинале лондонский «Арсенал», «Марсель» — австрийский «Ред Булл Зальцбург».

Букмекер bwin официально начал работу в России 27 ноября 2017 года, став первым в истории международным букмекером, начавшим прием интерактивных ставок у российских клиентов.

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