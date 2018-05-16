Выявлен надежный способ избежать преждевременной смерти

Ученые Госпиталя Джонса Хопкинса в США выяснили, что у людей среднего возраста рекомендованный уровень физической активности значительно снижает риск сердечной недостаточности и преждевременной смерти. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

При сердечной недостаточности нарушается насосная функция сердца, в результате чего оно не способно обеспечить метаболические потребности организма. У пациентов старше 65 лет основными факторами госпитализации являются высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина, диабет и курение. При отсутствии лечения сердечная недостаточность может быстро приводить к летальному исходу.

Специалисты проанализировали данные, полученные в ходе долговременного исследования атеросклероза с участием 11 351 человек. Средний возраст испытуемых достигал 60 лет. Наблюдения за добровольцами вели в течение 19 лет с помощью телефонного интервьюирования, а также учитывались посещения больниц и случаи смерти. Всего были зарегистрированы 1693 госпитализаций и 57 смертей из-за сердечной недостаточности. Ученые также провели анкетирование для оценки уровня физической активности.

Оказалось, что 150 минут регулярной умеренной или высокой физической активности, включая езду на велосипеде или пешие прогулки, в неделю достаточно для снижения риска сердечной недостаточности на 31 процент. Однако, если человек среднего возраста ранее не вел активный образ жизни, то ему потребуется около шести лет, чтобы снизить этот риск на 23 процента.

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