Опоздавший пассажир попытался выломать дверь самолета

dailymail.co.uk

Разъяренный турист, опоздавший на свой рейс, попытался выломать дверь самолета, чтобы попасть внутрь. Об этом сообщает Daily Mail.

В аэропорту Мельбурна один из пассажиров штурмовал самолет после того, как персонал австралийского лоукостера Jetstar сообщил ему, что он опоздал на рейс на несколько часов.

Узнав об этом, мужчина начал курить прямо в здании аэропорта, затем побежал к ближайшему открытому выходу, растолкал охранников и выбежал на улицу к авиалайнерам.

Сотрудники аэропорта остановили его на полпути, однако дебошир вырвался, добрался до самолета и начал выламывать дверь. Несколько сотрудников, пытавшихся задержать нарушителя, получили незначительные травмы, однако в итоге полицейским удалось его задержать.

Инженеры проверили воздушное судно и, подтвердив его исправность, выпустили на взлетную полосу.

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В июне 2017 года пассажирка в аэропорту китайского города Ухань набросилась с кулаками на сотрудницу, когда та отказалась допустить ее на рейс в Париж. Полицейские задержали ее и поместили под стражу на 10 суток. Отмечается, что 36-летняя женщина опоздала на регистрацию на четверть часа.

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