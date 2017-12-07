Турист опоздал на самолет из-за спешки в аэропорт

Американский турист был задержан дорожной полицией Израиля за превышение скорости и опоздал на самолет, сообщает NEWSru.co.il.

Мужчина торопился в аэропорт на арендованном автомобиле и ехал со скоростью 172 километра в час. Гражданин США пытался успеть на самолет, чтобы вернуться в свою страну. Он был остановлен полицией на шоссе 90 и доставлен в суд по транспортным делам, где его лишили права управления автомобилем на 3 месяца и оштрафовали на 500 шекелей (8,3 тысячи рублей).

Американец опоздал на свой самолет, однако работники полиции помогли ему отменить билет на пропущенный рейс, сообщили в пресс-службе правоохранительных органов.

Шоссе 90 проходит через весь Израиль, его протяженность составляет 480 километров. На трассе часто происходят дорожно-транспортные происшествия с иностранными гражданами по причине того, что она расположена вдоль Мертвого моря и Иорданской долины, и является излюбленным местом туристов.