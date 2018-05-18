Дорожники приняли багажник легковушки за дорожную яму и закидали асфальт в него

Ремонтировавшие дорогу во дворе рабочие в Екатеринбурге решили перекидать гору свежего асфальта в багажник легковушки. Очевидцем этого стала гулявшая с ребенком женщина. Она предположила, что речь идет о банальном воровстве, и сняла происходившее на видео. Запись женщина передала областному депутату, а тот — журналистам Ura.ru.

«Видимо, мужчина заплатил им, и рабочие продали ему асфальт, — рассказала она изданию. — Когда я подошла к ним с включенной видеокамерой в телефоне и спросила: "Воруем?" — они все сразу стушевались. Хозяин машины сел за руль и уехал. Отъехал немного и остановился, видимо, хотел вернуться к асфальту. Но увидел, что я продолжаю снимать, и уехал совсем».

Когда произошел этот инцидент, не уточняется.

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