В Подмосковье построят более 50 дорожных объектов

Более 50 новых объектов дорожно-транспортной инфраструктуры построят в Подмосковье в течение ближайших пяти лет, восемь из них планируют ввести в эксплуатацию в текущем году. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в пятницу, 18 мая.

«В Московской области будут построены 52 дороги в период с 2018 по 2022 годы. Общий объем финансирования составит 83,7 миллиарда рублей», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Игорь Тресков.

Он уточнил, что на реализацию проектов, которые планируется завершить до конца года, выделено более 23 миллионов рублей. В частности, власти рассчитывают сдать в эксплуатацию мост через реку Волгу в городском округе Дубна, путепровод через железнодорожные пути в Домодедове.

Тресков также обозначил основные приоритетные задачи ведомства на 2018 год: ремонт более трех тысяч километров дорог, замена более 3,5 тысяч остановочных пунктов, обустройство около 350 километров линий наружного освещения.

15 мая губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил высокий уровень готовности региона к плановому ремонту дорог. Он отметил, что работы ведутся в соответствии с требованиями местных жителей.