Над городами проведения ЧМ-2018 ограничили полеты

На период подготовки и проведения чемпионата мира по футболу над городами, где будут проходить матчи, ограничили полеты. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Росавиации.

«В рамках реализации усиленных мер безопасности в воздушном пространстве над городами, принимающими чемпионат мира по футболу FIFA 2018 года, а также над базами отдыха команд и тренировочными площадками соответствующими приказами Минтранса России дополнительно установлены запретные зоны и зоны ограничения полетов», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что для полетов над зонами, попавшими под ограничения, понадобится специальное разрешение.

Также во время мундиаля российские службы безопасности могут из соображений безопасности остановить перевалку опасных грузов в портах.

Чемпионат мира по футболу-2018 пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

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