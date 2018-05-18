Купившему билет на ЧМ-2018 бывшему зэку отказали в походе на матч

Жителю Ростова-на-Дону Кириллу Николенко, отбывшему тюремный срок за хранение наркотических веществ, не выдают паспорт болельщика чемпионата мира по футболу-2018, несмотря на приобретение билета на матч на официальном сайте ФИФА. Историей ростовчанина поделился на своей странице в Facebook правозащитник Алексей Федяров.

По словам Федярова, Николенко приобрел билеты на игру между Уругваем и Саудовской Аравии, которая пройдет в Ростове-на-Дону, через официальный сайт ФИФА за 12 600 рублей. После этого ростовчанин обратился уже в российские инстанции с целью получения паспорта болельщика. Однако Николенко было отказано в получении документа без объяснения причин.

Ростовчанин вышел по УДО за год и десять месяцев до конца срока.

Чемпионат мира по футуболу-2018 пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Матч между Уругваем и Саудовской Аравией пройдет 20 июня в Ростове-на-Дону.

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