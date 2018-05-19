Вексельберг сократил долю в швейцарских активах из-за санкций

Российский бизнесмен Виктор Вексельберг, попавший под санкции США, сократил свою долю в швейцарских компаниях OC Oerlikon и Schmolz + Bickenbach. Это произошло после сделки с миноритарными акционерами и менеджерами из группы компаний «Ренова», в которой он является председателем совета директоров. Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что таким образом предприниматель надеется вывести из-под рисков санкций швейцарские активы «Реновы».
Его доля в Oerlikon уменьшилась с 43 процентов до 19,9, в Schmolz + Bickenbach — с 42 до 12,6.
До этого миноритарные акционеры «Реновы» Евгений Ольховик и Владимир Кремер увеличили свои доли в компании Liwet Holding — через нее предприятие Вексельберга владело акциями европейских концернов. Таким образом они косвенно получили доли в Oerlikon и Schmolz + Bickenbach.
В Oerlikon заявили, что американские санкции существенно не повлияли на компанию, но некоторые швейцарские финансовые учреждения требуют разъяснений относительно решения США по Вексельбергу.