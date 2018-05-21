На Украине прогремел взрыв рядом с патрулями ОБСЕ

Под Луганском рядом с патрулями Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ прогремел взрыв. В происшествии никто не пострадал, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что два патруля СММ — десять человек и четыре бронированных автомобиля — находились в 20 километрах от КПП вооруженных формирований. Вскоре они услышали взрыв приблизительно в 300-500 метрах от района разъединения близ Золотого (в 60 километрах к западу от Луганска).

Оба патруля покинули место происшествия и вернулись на базы.

Ранее, 15 апреля, сообщалось, что у здания энергетической компании в Киеве прогремел взрыв. В результате взрыва никто не пострадал. Поврежден фасад здания, выбиты окна и две двери.

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