Чернокожие женщины сели за штурвал самолета и устроили праздник

Американская авиакомпания Alaska Airlines запустила первый самолет, на борту которого все сотрудники — женщины-афроамериканки, включая двух пилотов. Об этом сообщает Daily Mail.

Командир воздушного судна Тара Райт и ее старшая помощница Мэллори Кейв были за штурвалом лайнера, летевшего из Сан-Франциско в Портленд.

Во время полета девушки сделали объявление о том, что это исторически важный день, так как самолетом будут управлять две чернокожих женщины. Пассажиры встретили эту новость бурными аплодисментами, и Райт пошутила: «Сегодня вы вершите историю, проснулись вы или нет».

Видеоролик, заснятый персоналом авиакомпании, был опубликован в Facebook и собрал более миллиона просмотров, 23 тысячи комментариев и 20 тысяч репостов.

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В марте в аэропорту Тенерифе-Северный пенсионера выгнали из самолета авиалиний Binter Canarias за оскорбление чернокожей бортпроводницы. «Я не потерплю рядом с собой черных», — закричал 70-летний мужчина в адрес стюардессы перед вылетом в испанскую Ла-Пальму.

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