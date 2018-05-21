США нашли нового покупателя на свой сланцевый газ

Первый танкер с американским сланцевым газом прибыл в японский порт Иокогама. Об этом в понедельник, 21 мая, сообщает Reuters.

Танкер «Сакура» с грузом сланцевого сжиженного природного газа (СПГ) из США прошел через Панамский канал, который в 2016 году был специально расширен для прохода танкеров с СПГ, отмечает агентство. Прибывший груз является первым из 2,2 миллиона тонн, которые будут покупать по долгосрочным контрактам японские компании.

Материалы по теме Великая газовая революция Как энергетическая реформа Трампа ударит по позициям России

Объем первой партии составил 70 тысяч тонн, этого хватит для обеспечения 220 тысяч японских домохозяйств в течение года, сообщает ТАСС. Газ произведен на предприятии ST Cove Point — совместной компании Tokyo Gas и Sumitomo Corporation, расположенном в американском штате Мэриленд. С этого предприятия Tokyo Gas планирует в течение 20 лет поставлять в Японию 1,4 миллиона тонн СПГ ежегодно.

Ранее Япония покрывала 80 процентов своих потребностей в природном газе за счет импорта из Австралии, стран Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

18 марта министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер заявил, что блокировка проекта «Северный поток-2» не гарантирует США увеличение продаж в Европе американского сжиженного газа, который стоит дороже, чем топливо, поступающее по трубопроводам. Первая партия американского сланцевого СПГ прибыла в Европу весной 2016 года.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!