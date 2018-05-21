Украине предложили шантажировать МВФ из-за долгов

Украина может попробовать выдвинуть Международному валютному фонду (МВФ) собственные жесткие условия вместо выполнения требований МВФ, чтобы добиться более выгодных условий кредитования. Такого мнения придерживается депутат Верховной Рады от партии «Народный фронт» Александр Кирш, сообщает «Обозреватель».

«В позиции МВФ много блефа. Когда МВФ говорит "там дам, там не дам", врет — даст все равно… Я считаю, что [премьер-министр Украины Владимир] Гройсман должен торговаться», — сказал парламентарий в ответ на вопрос, может ли глава украинского правительства выдвинуть организации свои требования.

По словам Кирша, МВФ сам заинтересован давать кредиты Украине, поскольку это не столько экономическая организация, сколько политическая, и ей все равно придется осваивать бюджет.

Кирш пояснил, что власти Украины больше не могут повышать тарифы на газ. «Поскольку население уже не имеет возможности оплачивать цену, то можно ставить перед МВФ вопрос о дефолте с той же серьезностью, как это сделала Греция. Шантажировать МВФ дефолтом, не бояться этого делать», — отметил парламентарий.

По словам Кирша, можно напомнить Западу о том, что Украина является барьером между Европой и Россией. «Если они испугались Греции, то испугаться Украины им есть смысл гораздо больший», — заключил парламентарий.

Одним из требований МВФ для продолжения сотрудничества с Киевом является повышение цен на газ. Цены на газ для населения с 2016 года были привязаны к рыночной стоимости газа, который ввозится из-за рубежа. Однако за прошедшие 2,5 года стоимость энергоносителя возросла, а тарифы так и не пересматривались.

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