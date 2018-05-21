Россиянин поссорился с военными и метнул в них гранату

Мужчина бросил гранату в охранявших военные склады военнослужащих. Об этом в понедельник, 21 мая, сообщили РИА Новости в управлении СК по Самарской области.

По версии следствия, инцидент произошел вечером 18 мая в лесном массиве в Борском районе Самарской области. Житель Оренбургской области неоднократно подходил к двум военнослужащим, которые охраняли военные склады.

Его каждый раз просили уйти от охраняемого объекта. В итоге между 34-летним мужчиной и военными возникла ссора, переросшая в погоню. Примерно в километре от складов мужчина метнул в военнослужащих боевую гранату Ф-1. «Здоровью одного из военных был нанесен легкий вред, он получил осколочные ранения, второй военный не пострадал. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух лиц"», — сказала собеседница агентства.

По ее словам, подозреваемый был задержан на следующий день после инцидента. Около его дома было обнаружено еще несколько боевых гранат, в связи с чем также возбуждено уголовное дело за незаконное хранение оружия.

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