Китаянку скрутили за попытку подкупить сотрудников ФСБ при помощи IPhone X

Следственный комитет Российской Федерации / YouTube

В Калужской области задержали китаянку, пытавшуюся подкупить двух сотрудников ФСБ. Видео задержания в понедельник, 21 мая, публикует Telegram-канал Следственного комитета России.

На кадрах видно, как женщина предлагает взятку двумя смартфонами iPhone X либо деньгами. При передаче 100 тысяч рублей ее скрутили силовики.

Как пояснили в СКР, за два IPhone X китаянка рассчитывала договориться с ФСБ об освобождении 26 соотечественников, задержанных за нарушение миграционного режима. Теперь в отношении нее возбуждено уголовное дело о даче взятки, по решению суда женщина заключена под стражу.

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