Брат Дерипаски вывел шаурму на биржу

Компания «Дядя Денер», владеющая франшизой одноименной сети по продаже шаурмы, вышла на Московскую биржу. Об этом говорится в сообщении на сайте биржи. Номинал облигации составил 50 тысяч рублей, а объем выпуска — 60 миллионов рублей.

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Бумаги «Дядя Денер» собирается выпустить на 50 лет. В рамках кредитной программы планируется привлечь 300 миллионов рублей. Срок обращения ценных бумаг составит около трех лет.

О том, что «Дядя Денер» выйдет на биржу, стало известно в апреле. Тогда же сообщалось, что организацией размещения занимаются финансовый консультант фастфуд-сети «Юнисервис Капитал» и новосибирский банк «Акцепт» — последний через ООО «Мэдокс» принадлежит двоюродному брату олигарха Олега Дерипаски Павлу Езубову.

Компания «Дядя Денер» основана в 2009 году в Новосибирске. Сеть кафе быстрого питания в настоящее время присутствует в 13 городах России. По данным организации, в общей сложности она владеет порядка 130 торговыми точками. Основу меню ресторанов составляют разные виды шаурмы.

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