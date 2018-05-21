Шведов подготовили к войне

Впервые за 57 лет шведские власти разошлют более 4,8 миллиона брошюр под названием «Если придет война», которые смогут лучше подготовить подданных к военной ситуации, информационному воздействию. Об этом в понедельник, 21 мая, заявил генеральный директор Управления защиты гражданского населения Дан Элиассон на презентации этой публикации, передает Svenska Dagbladet.

По его утверждению, «В Швеции безопаснее, чем во многих странах, но существуют угрозы». Элиассон пояснил, что главными угрозами в настоящее время считаются изменение климата, зависимость от интернета и ситуация в сфере безопасности, отмечает ТАСС.

Впервые подобные материалы распространялись в годы Второй мировой войны, однако в 1980-е было решено прекратить их выпуск. В новом издании речь идет о том, что нужно делать в случае терактов, природных катастроф или войны, а также в случае появления фейковых новостей.

Руководитель проекта Кристина Андерссон отметила, что многие шведы хотели бы конкретных советов, поскольку считают этот мир неустойчивым. Она добавила, что самое главное — «иметь запас продуктов и воды, тепло и связь». Андерссон пояснила, что информация будет опубликована на 13 языках на веб-сайте ведомства.

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