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Полицейский повадился нюхать обувь коллеги

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Полицейский из японской префектуры Фукуи ушел в отставку после того, как его поймали за обнюхиванием обуви коллеги. Об этом сообщает издание SoraNews24.

Инцидент произошел в феврале. Офицер, находившийся на дежурстве, ночью проник в запертый кабинет и нашел обувь и личные вещи женщины, также работавшей в полиции. Полагая, что его никто не видит, он принялся нюхать и поглаживать их.

Когда выяснилось, что его ночные похождения сняла камера видеонаблюдения, полицейский сознался в проступке. Чтобы избежать обвинений в несанкционированном проникновении в помещение, он согласился добровольно уволиться из правоохранительных органов.

«Хотя само по себе обнюхивание обуви не нарушает закон, это неподобающее поведение для стража порядка», — говорится в заявлении, опубликованном полицией префектуры Фукуи.

В 2016 году сообщалось, что в японском городе Киото арестовали 56-летнего фетишиста, который неоднократно нападал на женщин и облизывал им ноги.

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