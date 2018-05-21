Прохоров оценил свое достоинство в один рубль

Миллиардер и владелец инвестиционного фонда «Онэксим» Михаил Прохоров подал в Люблинский суд Москвы иск к оппозиционеру Алексею Навальному о защите чести и достоинства. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь суда Людмила Морозова.

Прохоров хочет, чтобы Навальный опроверг информацию, изложенную в материале под названием «Как олигарх платил взятку вице-премьеру», а также удалил этот текст со своего сайта и выплатил бизнесмену компенсацию в размере одного рубля.

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Иск поступил 21 мая, и, по словам Морозовой, у суда есть пять дней на решение о принятии его к рассмотрению.

В конце апреля стало известно, что самый богатый чиновник России, в то время занимавший должность вице-премьера, Александр Хлопонин заработал свой статус благодаря продаже своей итальянской виллы Прохорову через один из принадлежащих бизнесмену офшоров. По информации «Русской службы Би-би-си», сумма сделки составила 2,89 миллиарда рублей, или 44 миллиона евро по курсу 2017 года. По мнению экспертов, цена была завышена более чем в два раза.

Спустя два дня после публикации этой информации Навальный опубликовал собственное расследование на основе договора купли-продажи. Согласно документу, Хлопонин приобрел виллу в 2008 году за 11 миллионов евро и продал ее компании Прохорова за 35,5 миллиона евро (2,3 миллиарда рублей). Оппозиционер назвал сделку взяткой, потому что, по его мнению, «ни один здравомыслящий человек» не купил бы эту недвижимость за такие деньги.

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