Семин открестился от критики сборной

Тренер московского «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал свое интервью перуанскому изданию Libero. Слова 71-летнего специалиста приводит Sport24.

«Перевод сделали очень слабый, плохой перевод. Я сказал, что есть шанс выйти из группы, и все. Я не говорил никаких конкретностей. Остальное отсебятина. Выйдем из группы — и будет хорошо, вот что я говорил. Что команда слабая — я такого не говорил», — подчеркнул Семин.

21 мая было опубликовано интервью Семина перуанскому Libero. В частности, от имени 71-летнего тренера «Локомотива» национальную команду России назвали слабой.

Вместе с московским «Локомотивом» Семин трижды становился чемпионом России в качестве тренера — в сезонах-2002 и 2004, а также в сезоне-2017/2018. Также специалист возглавлял сборную России с 18 апреля по 31 декабря 2005 года.

Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Российская сборная в групповом этапе встретится с командами Египта, Уругвая и Саудовской Аравии.

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