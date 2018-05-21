Семин предрек сборной России провал на чемпионате мира-2018

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин считает, что сборная России не сможет удачно выступить на предстоящем домашнем чемпионате мира по футболу-2018. Об этом российский специалист рассказал перуанскому изданию Libero.

«Буду счастлив, если наша сборная выйдет из группы. Но думаю, что команды не будет в 1/8 финала, так как она довольна слаба. У сборной России возрастная линия обороны. Есть большие проблемы в атаке», — рассказал 71-летний Семин.

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В сезоне-2017/2018 специалист привел «Локомотив» к первому за 14 лет чемпионскому титулу. Четыре футболиста из состава железнодорожников попали в расширенный список игроков сборной. Это атакующие полузащитники Антон и Алексей Миранчуки, вратарь Маринато Гильерме и защитник Владислав Игнатьев.

В начале 2005 года Семина назначили главным тренером сборной России. Команда под его руководством не сумела успешно завершить отборочный турнир чемпионата мира-2006. В 2006-м на его место пришел голландский специалист Гус Хиддинк.

Чемпионат мира-2018 пройдет в 11 городах России с с 14 июня по 15 июля. Российская сборная в групповом этапе встретится с командами Египта, Уругвая и Саудовской Аравии.

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