Королевскую свадьбу использовали для унижения Трампа

Британский телеканал «Би-би-си» сравнил фотографии с инаугурации президента США Дональда Трампа со снимками британской королевской свадьбы, намекнув на скудность толпы на первом мероприятии. Изображения были опубликованы на странице канала в Twitter.

Оба снимка были сделаны с высоты птичьего полета. На них видно, что два важных события собрали разное количество людей. Таким образом представители СМИ намекнули, что посмотреть на нового президента Соединенных Штатов пришло гораздо меньше людей, чем на церемонию бракосочетания актрисы Меган Маркл и принца Гарри. Над снимками журналисты оставили надпись «Просто сообщаем».

Издевательский пост собрал более 77 тысяч ретвитов и около 240 тысяч лайков всего за два дня. Тем не менее многие пользователи сети негативно восприняли поведение сотрудников «Би-би-си». Компанию тут же обвинили в разжигании ненависти и конфликтов, а также призвали журналистов «вырасти».

«Почему бы нам не оставить политику хотя бы на этот раз. Речь идет о свадьбе принца Гарри и Меган Маркл», — заявил один из комментаторов.

Свадьба британского принца и американской актрисы состоялась 19 мая в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. В его окрестностях собрались несколько тысяч человек, чтобы посмотреть за церемонией и увидеть молодоженов вживую.

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