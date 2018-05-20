Устроивший шоу на королевской свадьбе чернокожий епископ стал знаменитостью

Чикагский епископ Майкл Карри (Michael Curry) стал знаменитостью после проповеди, которую он прочел молодоженам принцу Гарри и Меган Маркл во время церемонии бракосочетания. Его харизматичность и раскованность покорила зрителей, смотревших трансляцию по телевидению и в интернете. Скрыть удивления во время выступления Карри не вышло и у некоторых особ королевской семьи, замечает Mashable.

«Я люблю этого человека! Кто он такой?» — восхищаются Карри пользователи Twitter.

«Этот человек вдохнул в меня жизнь!» — восторгается звезда британского «Большого брата» Элисон Хаммонд (Alison Hammond).

«Где находится его церковь? Я пошла!» — пишет политический обозреватель CNN Эйприл Райан (April Ryan).

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Зрители отмечают, что члены королевской семь и приглашенные на свадьбу британцы были изумлены непосредственностью американского епископа, страстно размахивавшего руками, повышавшего тон и вглядывавшегося в глаза приглашенных. Некоторые, как Элтон Джон, выказывали неодобрение поведению Карри. Жена принца Чарльза Камилла с трудом сдерживала смех, а футболист Дэвид Бэкхем не скрывал улыбку.



«Все мы Зара Тиндолл (член британской королевской семьи — прим. «Ленты.ру»), наблюдая за епископом Карри»

«Епископ Карри — самый живой священник, когда-либо попадавший в часовню Святого Георгия, и британцы совершенно законно выглядят напуганными», — объясняет реакцию гостей церемонии одна из пользователей.

Решение пригласить американского священника для свадебной проповеди приняли Гарри и его невеста. Его проповедь, обращенная к молодоженам, продлилась больше 13 минут. Бракосочетание состоялось 19 мая. Церемония прошла в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке в присутствии 600 гостей. Еще несколько тысяч британцев собрались в окрестностях замка, чтобы наблюдать за молодоженами и приглашенными.

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