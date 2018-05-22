Жителей Сочи оставили без телевидения из-за гирлянд к чемпионату мира по футболу

В Сочи временно приостановлена трансляция телеканалов и радиостанций. Вещание ограничено в дневное время по будням. Как сообщает «Интерфакс», это необходимо для оформления местной телебашни к чемпионату мира по футболу.

Период отключения продлится десять дней — с 21 до 31 мая: в эти дни жители Сочи не смогут посмотреть телевизор или послушать радио с девяти утра до шести часов вечера. В это время специалисты будут устанавливать на 180-метровой телебашне специальные гирлянды.

«С 21 по 31 мая на телебашне проводятся технические работы по монтажу светодиодных гирлянд, которые будут создавать праздничные образы в период проведения в Сочи матчей чемпионата мира по футболу», — заявил начальник местной передающей станции Владимир Лукьянов.

Со слов Лукьянова, светодиоды способны передавать любые образы: «Если будет разрешение, то будем транслировать и матчи», — добавил он.

Сочи является одним из городов, в которых пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Встречи в рамках мундиаля пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

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