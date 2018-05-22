Лучшие керлингисты мира поборются на турнире Arctic Curling Cup в Дудинке

С 24 по 27 мая в Дудинке (Красноярский край) пройдет международный турнир по керлингу Arctic Curling Cup в дисциплине дабл-микст. В нем примут участие десять смешанных пар из Швейцарии, Канады, Шотландии, Финляндии, Швеции, Чехии и России, сообщается в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру».

Как отмечается, в настоящее время Arctic Curling Cup является единственным международным турниром по керлингу, в котором участвуют команды такого высокого уровня и который проводится за Северным полярным кругом. Дудинка принимает его уже в третий раз.

В этом году за звание победителей Арктического кубка, в частности, поборются чемпионка мира из Канады Рейчел Хоман, которая сыграет в одной команде с трехкратным чемпионом мира и призером Олимпийских игр в Пхенчхане и Сочи шведом Никласом Эдином. Россию представят три пары, в том числе керлингистка Анастасия Брызгалова, которая в паре с Александром Крушельницким выступала на Играх-2018 в Пхенчхане. В Дудинке она сыграет с Алексеем Тимофеевым.

Кроме того, впервые в рамках турнира пройдут детские соревнования. В них примут участие команды из Норильска, а также воспитанники Дудинской школы керлинга, которая открылась на ледовой арене «Таймыр» в 2016 году. В настоящее время в школе занимаются более 100 человек в возрасте от 13 до 65 лет. С начала этого года на арене заработала группа для детей и подростков с особенностями развития.

Турнир организован Федерацией керлинга России при поддержке Министерства спорта Российской Федерации и компании «Норникель».

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