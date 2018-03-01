Пойманный на допинге российский керлингист захотел на следующую Олимпиаду

Российский керлингист Александр Крушельницкий, лишенный медали Олимпиады в Пхенчхане из-за проваленного допинг-теста, выразил намерение принять участие в Играх-2022. Слова спортсмена в четверг, 1 марта, приводит «Р-Спорт».

«Олимпиада была нашей целью, к которой мы шли довольно долго, через многое прошли. Показали хороший уровень игры в стране и мире. Мы были достойны медали, но у нас ее отняли. Хотим еще раз выступить на Олимпийских играх, если нам дадут такую возможность», — заявил Крушельницкий.

Федерация керлинга России (ФКР) продолжает расследование по делу Крушельницкого. В организации не исключают, что 25-летнему спортсмену могли подсыпать допинг на предолимпийских сборах. Международный олимпийский комитет (МОК) также не исключает такого варианта.

22 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) лишил Крушельницкого и его партнершу по команде бронзовых медалей Олимпиады-2018 в дабл-миксте. В допинг-пробе россиянина обнаружили следы мельдония. Сам спортсмен уверяет, что не принимал запрещенное вещество.

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