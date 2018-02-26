В МОК встали на сторону пойманного на допинге россиянина

Глава Международной федерации лыжного спорта (FIS) и член Международного олимпийского комитета (МОК) Джанфранко Каспер вступился за российского керлингиста Александра Крушельницкого, лишенного бронзовой награды из-за нарушений антидопинговых правил на Играх в Пхенчхане. Об этом сообщает «Р-Спорт».

Каспер сравнил мельдоний, включенный Всемирным антидопинговым агентством в перечень запрещенных препаратов, с аспирином.

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«Подобный случай может произойти с любым. Мельдоний — это как аспирин в наших странах. Пора прекратить эту болтовню в прессе. Мы должны дать россиянам шанс доказать, что они "чисты"», — заявил он.

22 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) постановил лишить российских керлингистов Анастасию Брызгалову и Александра Крушельницкого бронзовых медалей Олимпиады-2018. В допинг-пробе россиянина были найдены следы мельдония.

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