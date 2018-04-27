«Самая сексуальная керлингистка» из России сменит партнера

Российская керлингистка Анастасия Брызгалова выступит в паре с Алексеем Тимофеевым в дисциплине дабл-микст на турнире Arctic Cup, который пройдет в Дудинке. Об этом сообщает ТАСС.

«В этом году на международных соревнованиях в Дудинке, куда приезжают лучшие спортсмены мира, будет участвовать Брызгалова, но без Крушельницкого. Ее партнером будет Алексей Тимофеев. Это будет первый официальный турнир для Брызгаловой в дабл-миксте после Олимпиады», — сообщил президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев.

16 марта Всемирная федерация керлинга (WCF) потребовала дисквалифицировать партнера и супруга Брызгаловой Александра Крушельницкого. В организации посчитали, что необходимо отстранить уличенного в употреблении допинга спортсмена от соревнований на четыре года.

На Играх в Пхенчхане в допинг-пробе Крушельницкого обнаружили следы мельдония. Крушельницкий и Брызгалова были лишены бронзовой награды. Сам спортсмен утверждает, что не принимал препарат специально, допустив, что запрещенное вещество могло быть подмешено в его пищу.

13 февраля российская пара оказалась сильнее норвежской команды в матче за третье место в дабл-миксте. Пользователи Twitter высоко оценили внешность Брызгаловой. «Бог ты мой, это самая сексуальная керлингистка в истории», — написал один из пользователей, после чего за ней закрепился этот неофициальный статус.

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