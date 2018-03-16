Пойманному на допинге российскому олимпийцу определили наказание

Всемирная федерация керлинга (WCF) потребовала дисквалифицировать российского керлингиста Александра Крушельницкого на четыре года. Об этом RNS сообщил глава Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев.

«Они прислали документ, попросили четыре года дисквалификации. Это обычная процедура — они просят по максимуму. Теперь они ждут наши обоснованные доводы, в которых мы сошлемся на доказательную базу», — заявил Свищев.

Он также пояснил, что защите спортсмена, вероятно, удастся собрать достаточно доказательств, чтобы оправдать спортсмена. Чиновник назвал шансы на полное оправдание Крушельницкого высокими.

На Олимпийских играх 2018 года в организме россиянина был обнаружен мельдоний. Из-за этого он и его партнерша Анастасия Брызгалова были лишены бронзовых медалей в дабл-миксте. Сам Крушельницкий настаивает на том, что не принимал запрещенный препарат. Он допустил, что мельдоний ему могли подсыпать.

Федерация керлинга России (ФКР) продолжает расследование по делу спортсмена.

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