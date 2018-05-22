Россию сдержат немецкими танками времен мировых войн

В Германии решили возобновить выпуск первых серийных немецких танков Leopard 2 в модификации А7V. Об этом сообщает Die Welt.

Танк впервые использован еще во время Первой мировой войны в заключительный период, также с их помощью Германия вела наступление в начале Второй мировой войны.

После войны немцы сократили количество военных машин. Однако в настоящее время страны Североатлантического альянса интенсивно вооружаются, уделяя большое внимание национальной обороне. Газета отмечает, что сейчас старые немецкие танки уже дислоцированы в Прибалтике «для сдерживания России».

Современная модификация Leopard 2 получила название в честь немецкого A7V — тяжелого танка времен Первой мировой войны и первого серийного танка Германской империи. Выпущен в 1917—1918 годах малой серией в 20 машин. Вес нового Leopard составит 60 тонн, при этом машина сможет развивать скорость до 70 километров в час.

1 мая этого года стало известно, что США в рамках ротации (операция Atlantic Resolve) отправили танки в Европу.

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