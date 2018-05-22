BIOCAD позвал самого известного футуролога на главный экономический форум страны

Профессор Нью-Йоркского университета и самый известный футуролог в мире Митио Каку выступит на Петербургском международном экономическом форуме на пленарной сессии биотехнологической компании BIOCAD, которая состоится 25 мая 2018 года. Об этом говорится в сообщении компании.

О своих взглядах на научно-технологический прогресс и будущее человечества доктор Каку расскажет в рамках дискуссионной панели «Форкаст 2100. Какие технологии будут востребованы в будущем», а также во время лекции «Будущее разума», которая начнется в 12.00. Его собеседниками станут генеральный директор биотехнологической компании BIOCAD Дмитрий Морозов, индийский мистик и йогин Садхгуру, гендиректор Цифрового телеканала Дмитрий Медников. Модератором выступит российская журналистка Софико Шевернадзе.

Митио Каку, профессор теоретической физики из Нью-Йоркского университета и со-основатель теории струн, проводит научные изыскания в области теории относительности Эйнштейна и прогнозирует, как достижения современной науки будут влиять на все сферы человеческого будущего: бизнес, медицину, финансы, образ жизни и интеллектуальные способности.

Доктор Митио Каку, блестящий популяризатор науки, простым и понятным языком рассказывает, какое значение научные исследования имеют для жизни каждого конкретного человека на Земле — сейчас, в недалеком будущем, через несколько десятков лет. Митио Каку — автор нескольких книг, которые в рейтинге New York Times моментально стали мировыми бестселлерами: «Будущее Разума», «Физика будущего», «Физика невозможного».

В этих книгах ученый-футуролог, основываясь на строго научной базе, объясняет, почему картинки и сюжеты из фантастических фильмов и книг, в скором времени могут стать реальностью. То, что мы сегодня воспринимаем как невероятное и поэтому невозможное — на самом деле достижимо и осуществимо. Телекинез, телепатия, имплантация новых навыков непосредственно в мозг, симбиоз человеческого и компьютерного интеллекта, искусственный разум, видеофиксация сновидений, помощники-аватары и управляемые силой мысли экзоскелеты уже в ближайшее столетие могут войти в привычный обиход человека, стать частью повседневного быта.

Компания BIOCAD разделяет взгляды знаменитого футуролога, считая, что прорывным достижениям в медицине приведут новые открытия в биокибернетике, нейробиологии, биохимии, физике, математике. Генная терапия, инновационные лекарственные препараты, магнитные приборы дадут людям возможность форсировать интеллектуальные способности: уже в 21-м веке по мнению руководителей биотехнологической компании ждет стремительный вертикальный взлет в будущее.