Гонщик подлетел на мотоцикле соперника и избежал аварии «самым безумным» образом

Чешский гонщик Якуб Корнфеил наехал на мотоцикл итальянца Энеа Бастиянини во время гонки Moto3 во Франции и избежал аварии. Видеозапись опубликована в Instagram-аккаунте соревнований.

На предпоследнем круге Бастиянини упал, и Корнфеил, наехав на его мотоцикл, подлетел в воздух. Спортсмен сумел идеально приземлиться на гравий и продолжить заезд. В результате чех финишировал шестым.

«Иногда ты просто должен отправиться! Якуб Корнфеил борется до конца в самом безумном спасении в истории Moto3», — говорится в описании видеозаписи.

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