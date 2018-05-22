Топ-менеджер наелся мяса редких животных и поплатился

Вице-президента китайской компании Yintai in77 уволили за то, что он съел блюда из панголина и циветы. Об этом сообщило издание South China Morning Post.

Шэнь Цзяньпин (Shen Jianping) выложил снимки яств из отпуска во Вьетнаме 18 мая в социальной сети Weibo. «Самым вкусным был жареный панголин с рисом!» — заметил он. В воскресенье 20 мая инвесторы компании опубликовали заявление об отстранении мужчины от должности «за нарушение кодекса компании».

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Цзяньпин заявил, что не знал, что запрет на поедание мяса этих видов действует и во Вьетнаме. Он извинился за нанесение репутационного вреда компании и отметил, что принимает всю ответственность за случившееся на себя. Представители компании отметили, что проведут курсы по охране дикой природы для персонала, поблагодарили журналистов за критику и выразили надежду, что они так же продолжат «строго следить» за их деятельностью.

Панголины и циветы находятся под государственной защитой в Китае и Вьетнаме. На панголинов постоянно охотятся браконьеры из-за их мяса и чешуи, в лечебную силу которой верят местные жители, циветы же известны своей способностью есть кофейные ягоды и перерабатывать их в элитный кофе лювак.

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